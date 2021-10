Kungs signe Lipstick, votre #VirginFriday cette semaine !

Souvenez-vous, en 2016 publiait le désormais culte This Girl. Cinq ans plus tard, le gentleman de l'électro nous revient avec une énergie communicative. Vous le savez sûrement, la pandémie et le confinement ont littéralement changé les plans du DJ : le successeur de Layers s'annonçait plus sombre mais la ré-ouverture du monde a clairement inspiré Kungs a nous offrir de la musique lumineuse et dansante. Il y a d'abord eu l'excellent Never Going Home puis, quelques mois plus tard, Regarde-Moi. Ce 29 octobre marque la sortie de Lipstick et, vous l'aurez compris, c'est à découvrir toute la journée sur les ondes de Virgin Radio.

