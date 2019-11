Kungs prépare un nouveau chapitre avec Paris

Un an après la sortie de Disco Night, Kungs semble fin prêt à revenir dans les charts. Tenez-vous bien, le DJ qui a su retourner le pays (et même le monde) avec son premier album intitulé Layers a choisi d'entamer une nouvelle ère avec "Paris"' - morceau déjà teasé sur les réseaux sociaux mais aussi sur scène lors des festivals cet été : “C’est la nouvelle vibe dans laquelle je vais en ce moment. C’est beaucoup plus underground dans les sonorités (…) J’ai envie de revenir avec quelque chose de nouveau, quelque chose qui n’appartient qu’à moi”, a ainsi déclaré Kungs à nos confrère d'Aficia. Mais pour l'heure, aucune date officielle de publication n'a été dévoilée.

Evidemment, les fans sont impatients. Après le succès fulgurant de This Girl, Kungs s'est hissé parmi les DJ les plus incontournables de la sphère électro... patience, donc ! En attendant, vous pouvez le retrouver sur Souncloud !