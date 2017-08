Le morceau #VirginFriday du jour a tout d'un événement. On continue avec de l'électro parce qu'on adore ça, que c'est l'été et que c’est parfait pour les vacances, après Overnight de Parcels. Mais cette semaine c'est une belle surprise que vous offre Virgin Radio puisque le titre que vous allez pouvoir écouter toute la journée sur l'antenne vient d'être dévoilé ce vendredi 3 août. C'est Kungs et sa nouvelle petite bombe, More Mess, qui sont à l'honneur du #VirginFriday. Cette chanson en featuring avec Olly Murs et Coelt pourrait bien être le tube surprise de l'été 2017 !

Kungs c'est notre chouchou depuis le début de sa jeune carrière, il est donc tout naturel pour Virgin Radio de mettre à l'honneur son dernier single. Le petit prodige de l'électro était tout fier d'annoncer sur ses réseaux la sortie de More Mess, et il n'a pas teasé ses fans en vain. More Mess à tout du tube de l'été avec ces rythmes endiablés qui donnent envie de remuer le bassin. En s'offrant la jolie voix de l'anglais Olly Murs, Kungs sublime sa chanson. Vous l'écoutez toute la journée sur Virgin Radio et on est certain que vous allez avoir envie de l'écouter tout l'été !