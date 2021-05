Kungs en cinq lives mémorables

Mai 2021 marque le retour de Kungs dans le paysage musical. Après nous avoir offert Dopamine il y a quelques mois, l'artiste a choisi de chasser cette période morose régie par la pandémie en nous offrant un morceau dansant et lumineux : Nerver Going Home, son nouveau single, renoue avec la musique énergique et insouciante qui a fait son succès. Pour fêter son retour (et surtout, pour patienter avant de le retrouver sur scène), voici quelques lives mémorables.

TOMORROW LAND, BELGIQUE (2018)

LIVE A L'ULTRA DE MIAMI (2018)

UNTOLD LIVE (2019)

VICTOIRES DE LA MUSIQUE (2017)

ELECTROSHOCK, BERCY (2017)

DJ prodige, Kungs s'est produit sur les plus grandes scènes du monde entier : après avoir enflammé la scène de l'Accor Arena lors d'un Electroshock signé Virgin Radio, l'artiste a su s'imposer à l'international : entre Tomorrow Land, l'Ultra ou encore le Untold, Kungs a su soulever les foules. La bonne nouvelle, c'est que la pandémie et le confinement ne l'ont absolument pas empêché de se produire (bien au contraire) : Kungs a récemment créé le Club Azur - une façon de garder un lien avec son public avant de le retrouver (on l'espère) cet été.

