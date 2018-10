Kungs : Disco Night, le son taillé pour le dancefloor !

Disco Night, c'est le nouveau morceau du jeune français sur lequel il associe ses talents à ceux du DJ australien, Throttle. Pour l'occasion, le duo se frotte à une musique plus brute, plus dance et nous offre un morceau puissant, efficace et fait pour le dancefloor. Kungs nous avait habitué à des sons estivaux à l'électro fluide et chantant, comme en témoigne I Feel So Bad, This Girl et plus récemment Be Right Here. Avec Disco Night, le DJ s'attaque à la véritable french house et la mêle admirablement aux sonorités disco. Ce qui donne un combo redoutable qu'on écoutera sans doute à répétition !