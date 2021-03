Kristen Stewart totalement méconnaissable en Lady Di dans un cliché du futur biopic (PHOTO)

Elle était, et demeure encore, l'objet de fascination pour des millions de personnes à travers le monde ! Plus de 23 ans après sa mort dans un accident de la route à Paris, Diana Spencer continue de faire parler d'elle. Dernier projet en date, un biopic intitulé Spencer avec l'actrice Kristen Stewart dans le rôle principal. Réalisé par Pablo Larrain, déjà à l'origine des longs-métrages Jackie et Ema, ce film devrait se focaliser sur une période très courte de la vie de celle que l'on surnommait Lady Di : un week-end de décembre 1991. Pourquoi ? Car ces quelques jours définissent le moment où la mère de William et Harry, alors en séjour dans le domaine de Sandringham, décide de mettre un terme à son mariage avec le Prince Charles. Un véritable tournant dans sa vie personnelle mais également dans l'histoire de la famille royale britannique...

A new look at Kristen Stewart as Princess Diana in the upcoming biopic, ‘Spencer.’ pic.twitter.com/jANPc2Bacv — Pop Crave (@PopCrave) March 25, 2021

Après un premier cliché de Kristen Stewart sur le tournage du biopic dévoilé en janvier dernier, c'est une autre image de l'actrice dans la peau de Lady Di qui vient de faire surface. Cette fois-ci, on aperçoit la star américaine dans un portrait intimiste avec un visage doux et la main posée sur la joue arborant une magnifique bague en saphir et diamants (la réplique de la bague de fiançailles offerte par le Prince Charles). Très ressemblante à celle que l'on surnommait la princesse des coeurs, l'actrice devrait donc être à l'affiche de Spencer, attendu pour la fin de l'année 2021 ou le début de l'année 2022. Des clichés qui attisent déjà fortement la curiosité des internautes et qui devraient leur permettre de patienter encore quelques mois.