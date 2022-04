Koh Lanta : Quel survivant(e) serais-tu dans l'émission ? Ton signe Astro répond !

C'est probablement l'une des émissions qui suscitent le plus d'envie : chaque semaine, des millions de français se réunissent devant Koh Lanta, se demandant si, oui ou non, ils pourraient remporter l'émission. On ne va pas se mentir, il faut un sacré mental pour en sortir vainqueur ! Et justement, quel(le) survivant(e) serais-tu si, un jour, tu te lançais dans l'aventure ?

Bélier : Impulsif et (très) axé sur la victoire, le Bélier n'est pas du genre à se reposer sur ses lauriers. Alors évidemment, c'est une qualité. Mais, attention au caractère ! Le Bélier ne supporte pas de perdre et le pire, c'est qu'il peut (vite) voir rouge. Bref, mieux vaut ne pas être dans son équipe s'il perd.

Taureau : Le Taureau est du genre acharné. Traduction, il ne lâche jamais rien et sa persévérance finit toujours par payer. Petit bonus, le Taureau peut se lancer dans toutes sortes de construction... par exemple, Freddy Boucher est Taureau !

Gémeaux : Ah, les Gémeaux. On dit souvent qu'ils ont une double personnalité eeeet... ce n'est pas faux. D'abord extrêmement sympathique, le Gémeaux peut vite donner envie de construire une alliance. Puis, vient le moment où il change de visage : l'ego et l'orgueil peuvent l'aveugler et, résultat, il fera tout pour obtenir la victoire, quitte à trahir ses potes. Super.

Cancer : On dit souvent des Cancers qu'ils sont sensibles et, c'est vrai. Mais, ce n'est pas tout ! Les Cancers sont aussi très empathiques ce qui, dans ce type d'aventure, peur être une force.

Lion : Ah, les Lions. Plus loyal, on ne trouve pas. Véritable leaders, ils ne lâchent pas leur équipe et se donnent pour les mener à la victoire.

Vierge : Quand on y pense, les Vierges sont un atout. Leur capacité de réflexion est tout de même impressionnante !

Balance : La Balance ne supportant pas le conflit, elle fera tout pour maintenir la cohésion d'équipe. Petit bonus, elle est sympa et discrète... un peu comme Clémence Castel qui, on le rappelle, a gagné deux fois.

Scorpion : Quand on ne connait pas le Scorpion, on voit toujours le côté leader en premier - le côté qui veut tout défoncer. Mais sous cette armure, il y a un petit coeur qui bat.

Sagittaire : On ne trouve pas plus aventurier que le Sagittaire : ne supportant pas la routine et voulant explorer le monde, ce dernier ne recule jamais devant une nouvelle aventure. Alors évidemment, à Koh Lanta, c'est un véritable atout. Attention tout de même à son côté impulsif et drama queen.

Capricorne : Si vous voulez gagner, on vous conseille d'être Capricorne. Okay, on ne choisit pas. Mais toujours est-il que que le Capricorne est rationnel et qu'il joue pour gagner. Bonus, il se donne les moyens d'arriver au sommet.

Verseau : Indépendant, le Verseau n'est pas toujours à l'aise en équipe. Mais, il est curieux, sympa et sa façon de pensée (qui lui est propre) peut être un véritable atout.