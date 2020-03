Koh Lanta : L'épisode de la réunification bouleversé en raison du coronavirus

Le 27 mars prochain sera diffusé l'épisode très spécial de la réunification dans Koh Lanta : l'île des Héros. Or, si jusqu'à présent, l'émission avait été épargné par le coronavirus et ses retombées, l'épisode de cette semaine sera bel et bien bouleversé.

L'épisode de vendredi fractionné

Ainsi, sachez que l'épisode sera découpé en deux parties. Mais, ce n'est pas tout : si habituellement, les épisodes durent 2h, celui-ci ne durera qu'1h15. Vendredi soir, TF1 diffusera donc l'épreuve de confort et le duel des ambassadeurs. Le 3 avril prochain, les téléspectateurs verront la suite avec l'épreuve d'immunité et le conseil. Pour l'heure, seul l'épisode spécial est impacté. Mais si le confinement devait s'étendre, les épisodes pourraient être découpés à l'avenir - de façon à ce que la finale ait lieu en direct.