Koh Lanta : L'émission du 5 avril... vue par Twitter

Chaque mardi à 21h, des millions de français se retrouvent pour suivre Koh Lanta : Le Totem Maudit. Evidemment, nombreux sont ceux qui se ruent sur Twitter pour commenter chaque émission et, vous vous en doutez, on a cherché les plus beaux tweets pour les lister. C'est cadeau !

Attention cependant ! Si vous n'avez pas encore vu l'émission, on vous conseille vivement de fermer cette page pour éviter les spoilers !

ATTENTION, SPOILERS !

Stephanie la pauvre à chaque fois qu'elle essaye de ce relancer dans l'aventure :#KohLantaLeTotemMaudit #KohLanta pic.twitter.com/nz52mGzqQL — The Man (@DZombie321) April 5, 2022

On regarde le cirque du Soleil ou Koh lanta #kohLanta pic.twitter.com/0YBPL8ARNd — ???????????????? ☽ (@elsadorssa) April 5, 2022

Ah, si seulement les colliers d'immunité ressemblaient à des boules noires, Stéphanie aurait peut-être plus de chance d'en trouver un... #KohLanta — SO FOOT (@sofoot) April 5, 2022

Nous au collège quand c’était le moment de présenter nos figures en acrosport : #KohLanta pic.twitter.com/SsvQjhE7sX — Mathilde ???? (@Matenolol) April 5, 2022

XXXXXXPTDRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR STÉPHANIE « ça n’arrivera plus » ET ELLE TIRE LA BOULE NOIRE #KohLanta2022 #KohLanta pic.twitter.com/eZS9EJ18OX — • sᴇᴄᴜʀᴇ • (@secure_xo) April 5, 2022

Retrouvez Koh Lanta chaque mardi soir sur TF1.