Kodaline de retour avec Follow Your Fire et c'est tout ce qu'il vout faut aujourd'hui 

Ils sont irlandais et depuis près de sept ans, ils font les beaux jours de la musique rock /folk. Kodaline (menés par Stephen Garrigan) nous a déjà offert des titres magnifiques (comme All I Want ou encore High Hopes). Après deux albums réussis et quelques tournées, après avoir sorti Ready To Change en octobre dernier, les voici de retour avec Follow Your Fire. Et on ne va pas se mentir, un morceau qui parle d'espoir et qui pousse à poursuivre ses rêves et à ne jamais rien lâcher, c'est tout ce qu'il nous faut pour survivre au premier jour de la semaine.

"Et vous, avez-vous déjà suivi votre passion ? Votre instinct ? Avez-vous déjà suivi votre feu intérieur ?", demande le groupe sur sa page Youtube. Evidemment, les commentaires ont déferlé. Fidèles à eux-mêmes, les irlandais ont livré là un titre rythmé et inspirant. Aurons-nous droit à un troisième album d'ici peu ? On l'espère ! Mais c'est déjà une belle entrée en matière (et pour les plus impatients, il reste leur dernier EP à écouter en boucle).