Klingande et Broken Back s'illustrent en maître du temps dans le clip Wonders !

Les artistes français ne sont pas à leur premier coup d'essai. En effet, il y a trois ans, ils collaboraient sur le morceau RIVA. Il n'est donc pas étonnant qu'ils réitèrent l'expérience. Et quelle bonne idée ! Avec Wonders, ils nous prouvent une nouvelle fois que leurs talents réunis est explosif.

Il y a quelques jours sortait le clip de Wonders et le moins qu'on puisse dire c'est que ce dernier est de toute beauté. Klingande et Broken Back s'illustrent en maître du temps, coincés dans un sablier. La main mise sur les grains de sable, ils s'amusent du temps qui passe et se mouvent esthétiquement. Le morceau est catchy et prouve que l'alliance des talents est évidente.

Le clip est à découvrir d'urgence, ci dessus et bien sûr, on vous invite à la regarder en boucle. Pour la musique mais aussi pour la beauté du corps en mouvement.