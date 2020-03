KIZ invite Coucou Les Girls dans le clip de Laisse Moi te Dire (VIDEO)

KIZ est de retour ! Le duo annonce la sortie d'un nouvel album (intitulé Nous Deux) - prévue pour avril prochain. Pour porter ce nouvel opus, le duo a choisi le signe Laisse Moi Te Dire - un morceau touchant et aérien. La bonne nouvelle, c'est qu'il s'accompagne d'un clip (réussi) dans lequel Coucou Les Girls (entre autres) fait une apparition. Comment remonter le moral de quelqu'un qui va mal ? Comment être présent ? Petit mode d'emploi avec KIZ.

"On est très fiers de vous dévoiler « Laisse moi te dire », c’est un titre qui nous tient particulièrement à coeur. Il parle de ces moments où l’on aimerait réconforter quelqu’un, mais les mots ne suffisent plus, seuls la présence et les actes comptent. C’est ensemble et à plusieurs que tout devient possible !!!", explique le duo.

On ne sait pas vous mais nous, on a plutôt hâte de découvrir l'album.