Kiss annonce son dernier concert en France de toute sa carrière !

Voilà une nouvelle qui devrait tirailler les sentiments des fans français de Kiss ! Alors que le groupe de rock américain effectue actuellement sa tournée d'adieux jusqu'en juillet 2021

, les artistes aux maquillages incomparables se produiront à l'AccorHotels Arena de Paris le 9 juin prochain. Une ultime prestation dans l'Hexagone pour les interprètes des titres I Was Made For Loving You ou encore Detroit Rock City qui n'étaient pas venus depuis 2015. Cette annonce a été faite via le compte Twitter de la célèbre salle parisienne sur laquelle on peut directement se rendre sur le site de vente des places. Alors, si vous aussi vous souhaitez assister à ce moment exceptionnel, rendez-vous le 14 novembre en cliquant ici !