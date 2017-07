Kingsman - Le Cercle D'Or : Une nouvelle bande-annonce dévoilée au Comic Con 

Kingsman - Le Cercle D'Or sortira dans les salles françaises le 11 octobre prochain, pour faire patienter les fans la 20th Century Fox avait dévoilé en avril dernier une première bande-annonce officielle. Une nouvelle vidéo promo a été présenté au Comic Con de San Diego qui vient de débuter ce jeudi 20 juillet. Cette bande-annonce de près de deux minutes permet d'en savoir plus sur l'intrigue de cette suite à Kingsman (2015), toujours réalisée par Matthew Vaughn. Ce deuxième volet affiche un casting à la hauteur du premier volet avec Julianne Moore, Channing Tatum, Halle Berry et Jeff Bridges qui rejoignent l'univers imaginé par Dave Gibbons et Mark Millard pour le Comic Book The Secret Service.

Dans cette suite, on retrouve Egsy (Taron Egerton), Galahad (Colin Firth), que l'on croyait mort à la fin de Kingsman, et Merlin ( Mark Strong) alors que leur agence a été anéantie par la méchante Poppy (Julianne Moore). Nos héros sont alors obligés de s'associer à leurs homologues américains, réunis au sein de l'entité Stateman, qui ont l'air d'avoir des méthodes très différentes des leurs. Au programme : toujours plus d'explosions, de méchants sadiques et d'actions complètement déjantées ! Rendez-vous le 11 octobre dans les salles de cinéma pour découvrir Kingsman - Le Cercle D'Or !