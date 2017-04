Kingsman : Le Cercle d'Or, découvrez la bande-annonce du film événement !

La bande annonce de Kingsman : The Golden Circle vient d'être dévoilée et les fans peuvent se réjouir. En 2015, Kingsman : Services Secrets, film anglais avec Colin Firth, Samuel L Jackson et le jeune Taron Egerton dans son tout premier rôle, avait surpris son monde. Réalisé par Matthew Vaughn (Kick Ass, X-Men : Le Commencement), Kingsman dépoussiérait le genre du film d'espionnage à grand renfort d'humour et de violence. Le film est un carton au box office et se devait donc de connaître une suite. Elle ortira dans les salles françaises le 11 octobre prochain, il faudra donc s'armer de patience et se contenter pour le moment de cette première bande annonce.

Egsy ( Taron Egerton) est donc de retour aux côtés de son amie Roxy (Sophie Cookson) et son entraîneur Merlin ( Mark Strong) dans une aventure qui les conduit aux Etats-Unis. Le QG de l'équivalent américain des Kingsman est détruit par une membre du groupuscule Cercle d'Or, et les anglais viennent en aide à leurs collègues. Le casting s'enrichit d'une jolie brochette d'acteurs dont Julianne Moore (grande méchante de cette suite), Halle Berry, Jeff Bridges ou encore Channing Tatum. A noter qu'à la fin de la bande-annonce on aperçoit Harry Hart (Colin Firth) alors qu'il était supposément mort à la fin de Kingsman : Services Secrets. Affaire à suivre dans les prochains mois...