Kingdom : la nouvelle série coréenne à mi chemin entre Game Of Thrones et The Walking Dead... 

Kingdom, c'est la nouvelle série Netflix qui réunira les fans de dramas mais pas uniquement... Ceux de The Walking et Game Of Thrones y trouveront également leur compte. En effet, Kingdom est une série médiévale et apocalyptique. Deux univers qui dit comme ça n'ont rien en commun et pourtant, la série explorera la période Joseon -qui s'étale du XIVe au XIXe siècle, et suivra le prince héritier à travers une enquête concernant une mystérieuse épidémie qui transforme les habitants du royaume en zombie. Le speech n'a rien de nouveau en soit mais ce qui est intéressant c'est le choix d'une trame sur fond médiéval alors que la plupart des séries zombiesque se situent à l'époque actuelle ou dans le futur. Ainsi Kingdom pourrait bien se démarquer des autres. Le président de Netflix y voit un "drama historique visuellement riche mélangé à la fantasy surnaturelle" . Quant au scénariste, lui, compte bien jouer sur "les peurs et les anxiétés des temps modernes … à travers le prisme de la fascination romantique pour la période historique Joseon".

Composée de huit épisodes et réalisé par Kim Seong-Hun (Tunnel), Kingdom sera sans aucun doute une des nombreuses séries Netflix à ne pas manquer.