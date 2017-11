Kimotion : La session acoustique de "Once We Can Fly" avec Carly Gibert

Quand on a des coups de coeur chez Virgin Radio, c'est pour la vie ! La rédac' vous disait récemment tout le bien qu'elle pensait de Kimotion, un duo de frères basé à Clermont-Ferrand. Après nos belles découvertes comme Kungs, Fakear, Petit Biscuit, Ofenbach et The Avener ces dernières années, il semblerait que la relève de l'électro soit une nouvelle fois assurée par Kimotion. Mélancolique et puissant, "Once We Can Fly" est le premier tube du binôme en collaboration avec la chanteuse Carly Gibert. Spécialement pour Virgin Radio, le trio offre une version acoustique du titre et spoiler : c'est sublime ! Faites plus ample connaissance avec Kimotion lors de leur passage dans nos locaux.