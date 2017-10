L'avenir appartient aux frères Andy et Charlie. Originaire de Clermont-Ferrand, ce duo fraternel Kimotion avait déjà impressionné à la sortie des deux titres "Sky" et "Tropical Emotion", qui mêlaient habilement des sonorités house et EDM. Après une tournée massive de concerts aux côtés de DJ reconnus mondialement comme David Guetta, Avicii, Martin Garrix ou Axwell & Ingrosso, Kimotion a planché pendant des mois en studio sur la création de son premier EP intitulé Once We Can Fly. Sur celui-ci, on retrouve le single éponyme - véritable tube en puissance - en collaboration avec la chanteuse espagnole Carly Gibert. En exclusivité pour Virgin Radio, Kimotion dévoile aujourd'hui le clip très nature de "Once We Can Fly".

Invités de l'émission Cauet S'Lâche ce soir aux côtés d'artistes comme Louane, Jeremy Ferrari et Marina Kaye, les deux frères ont tenu à présenter leur projet musical qui risque de faire beaucoup parler ces prochaines semaines. Toujours sur l'EP Once We Can Fly, on retrouve deux autres pistes à l'image du single officiel : "Ideal", "Tropical Emotion" et une version orchestrale de "Once We Can Fly". Ça promet pour la suite ! Soyez en sûrs, Virgin Radio suivra de très près Kimotion...