Kimberose interprète On ne change pas de Céline Dion pour le Sidaction (VIDEO)

À l’occasion du Sidaction 2022, France 2 proposait ce samedi soir les meilleurs titres de Céline Dion repris par les plus grands artistes de la chanson française. L'occasion de rappeler que depuis vingt-huit ans, le Sidaction agit pour mettre un terme à l’épidémie de VIH/sida afin que plus personne ne soit touché par ses injustices. Sidaction est la seule association de lutte contre le sida à soutenir la recherche en France. Afin de collecter des fonds, elle organise chaque année le Sidaction, une opération unique, rendue possible grâce à la mobilisation de 33 médias pendant trois jours et à l’engagement de milliers de bénévoles dans toutes les régions de France. Alors que Virgin Radio a tenu à apporter son soutient à l'événement, France 2 en a fait de même en organisant une émission télévisuelle exceptionnelle en l'honneur de Céline Dion.

Au cours de la soirée, ce sont donc plusieurs artistes qui se sont succédés pour interpréter les plus grands tubes de la chanteuse québécoise. Alors que Bilal Hassani a chanté I'm Alive, Jenifer a interprété Dans un autre monde, Zaz était en charge de Vole, Mentissa de Destin et Kimberose de On ne change pas. Le répertoire de Céline Dion étant immensément important, ils étaient nombreux à avoir répondu à l'appel de la chaîne de télévision. Ainsi, on notera la présence de Michel Torr, Joyce Jonathan ou encore Shy'm. Un moment absolument délicieux durant lequel celle qui a dévoilé l'album Out en 2021 a jeté son dévolu sur un titre très célèbre de la diva : On ne ne change pas. Un morceau issu de l'album S'il suffisait d'aimer, dévoilé en 1998, et qui fait partie des grands tubes de la star en France. On vous laisse profiter de ce moment délicieux.