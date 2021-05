Kimberose aborde le sujet de l'addiction dans le clip de Sober (VIDEO)

"Je suis très heureuse de partager avec vous mon nouveau clip pour Sober. Je n'ai jamais été aussi fière d'un de mes clips alors j'espère qu'il vous plaira. Un immense merci à toute la merveilleuse Team de ce beau projet." écrit Kimberose en dévoilant, il y a quelques jours, le clip de Sober, son dernier titre. Actuellement en pleine promotion pour son dernier opus Out, la chanteuse qui continue désormais son chemin en solo semble de plus en plus s'affirmer au travers de sa musique. Des sons qui respirent la bonne humeur et qui donnent envie de danser. C'est d'ailleurs ce que fait l'artiste française dans ce beau projet qui nous fait voir la vie en rose et qui traite du sujet très sensible de l'addiction. Elle s'entoure ici de nombreux figurants pour un résultat lumineux et synonyme de rémission.

Si Kimberose a choisi ce titre, c'est aussi car elle s'y retrouve dedans : "Cette chanson a été écrite par une Américaine, Joy Oladokun, et, à la première écoute, elle m'a presque fait peur tellement j'avais l'impression que ça parlait de moi à un moment de ma vie. Je pense que je n'aurais peut-être pas su écrire moi-même cette relation avec l'alcool et que chanter cette chanson de cette merveilleuse artiste m'a permis aussi d'extérioriser des choses. L'alcool est parfois un refuge. Parfois, les difficultés de la vie font que j'ai pu me réfugier dans cette relation-là avec l'alcool" confiait la jeune femme à France Info à propos de ce nouveau titre. Un projet signé Clément Dezelus qui signe définitivement le grand retour de Kimberose.