Kim Kardashian et Kanye West de nouveau parents, Beyoncé leur fait un cadeau hors de prix !

Vous le savez, Kim Kardashian et Kanye West viennent tout juste d'accueillir leur troisième enfant. Née d'une mère porteuse, la petite fille a vu le jour au début de la semaine et évidemment, sur la planète people, on ne pouvait pas être plus comblé. Du côté des stars, on s'est bousculé au portillon pour saluer la nouvelle venue dans la famille Kardashian/West et Beyoncé, elle, a fait les choses dans les règles de l'art. Oui, elle a fait un cadeau à la petite dernière et oui, son prix va vous en décrocher la mâchoire.

Le couple Carter a donc offert un bracelet d'une valeur de 20.000 dollars à la petite fille (soit 16.500 euros). Oui, c'est cher et oui, notre pauvre pyjama fait tâche à côté. Mais on ne va pas se mentir, on n'a pas non plus les mêmes moyens. Le pire, c'est qu'une source confiait il y a quelques mois au New-York Times que les deux femmes n'étaient pas non plus les meilleures amies du monde : « Beyoncé n’a jamais vrai­ment aimé Kim. Elle l’a plus ou moins tolé­rée à cause de l’ami­tié de leurs maris respec­tifs et à cause de leurs amis communs. Elle a toujours été un peu froide avec Kim. La dernière fois qu’ils se sont vus, à la minute où Beyoncé a pu s’échap­per de la conver­sa­tion, elle l’a fait… »... Imaginez un peu le cadeau qu'elle ferait à quelqu'un qu'elle estime...!