Kid Wise et Mai Lan dans le Lab Virgin Radio dimanche 19 mars

Ce dimanche 19 mars , le Lab Virgin Radio se la joue cocorico mais pas chauvin ! Lionel recevra les frenchies de Kid Wise et Mai Lan, un groupe et une artiste qui ont choisi la langue de Shakespeare pour nous faire vibrer et danser sur leur electro pop ! Ils seront donc tour à tour les invités du Lab Virgin Radio, entre 20h et minuit, pour une session de live et d’interview. Kid Wise est un groupe toulousain qui a connu un joli succès il y a trois ans avec son titre Hope. En février dernier ils sortaient leur deuxième album, Les Vivants, où ils chantent la France post attentat. Un album de pop progressive où ils chantent en français et en anglais. Le groupe affectionne M83, dont le collaborateur Antoine Gaillet a réalisé le mixage de l’album, ce qui leur fait un point commun avec … Mai Lan !

Mai Lan a en effet largement travaillé sur l’album Junk de M83 sorti en avril 2016. La chanteuse a opéré son grand retour il y a quelques semaines en dévoilant Vampire, un titre pop et pétillant annonçant un EP du même titre sorti le 10 mars dernier. La recette de Mai Lan c’est un délicieuse voix fluette au service de textes ensorcelants. Mai Lan sera par ailleurs en tournée avec Mome et Lysistrata du 25 avril au 12 mai pour le Ricard S.A Live Music. Mais avant cela, on vous invite à découvrir l’univers de l’artiste entre 20h et minit ce dimanche 19 mars sur Virgin Radio !