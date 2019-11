Khalid, Major Lazer... ils sont tous sur la BO de Death Stranding !

C'est probablement LA sortie jeu vidéo de cette fin d'année : Death Stranding est enfin disponible ! Vous le savez sûrement, l'acteur Norman Reedus (vu dans The Walking Dead) a prêté ses traits au personnage principal - de quoi donner envie de tester, ne serait-ce qu'une fois. Et pendant que les gamers vont saigner leur manettes, nous, on va écouter Spotify en boucle. Pourquoi ? Tout simplement parce que la bande-originale est à tomber par terre !

Trigger” Major Lazer & Khalid

“Ghost” Au/Ra & Alan Walker

“Death Stranding” CHVRCHES

“Yellow Box” The Neighbourhood

Meanwhile...In Genova” The S.L.P.

“Ludens” Bring Me the Horizon

“Born In The Slumber” flora cash

8. “Sing To Me” MISSIO

La bande-originale (avec Major Lazer, CHVRCHES ou encore Khalid) est à découvrir dès maintenant !