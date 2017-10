Kesha : Taylor Swift l'a beaucoup aidée pendant sa période difficile

En 2017, de nombreux artistes ont fait leur grand retour mais parmi les plus marquants il y a celui de Kesha dont l'album Rainbow s'est classé numéro un aux Etats-Unis lors de sa sortie. Tout le monde le sait, la pop star a eu beaucoup à gérer ces quatre dernières années - notamment la longue bataille judiciaire qui l'opposait à son ancien producteur Dr. Luke - et elle a finalement réussi à créer de nouvelles chansons comme elle le désirait depuis longtemps. Pendant les moments difficiles de cette période, Kesha a pu compter sur le soutien de certains artistes comme Lady Gaga, Adele ou Taylor Swift qui lui a fait don de 250 000 dollars pour l'aider à payer les frais de son procès contre le producteur. Dans sa nouvelle interview accordée à Rolling Stone, Kesha parle justement de sa relation amicale avec Taylor.

Kesha déclare au sujet de Taylor Swift : "C'est vraiment un amour. Vraiment adorable, une personne authentique, extrêmement généreuse, elle répond à chaque fois que je l'appelle. Même ma mère ne répond pas tout le temps quand je l'appelle !" Une vraie relation d'amitié s'est donc installée entre Kesha et Taylor Swift ces derniers mois, et ça fait plaisir de voir que les pop stars se soutiennent entre elles. Pour continuer sur cette note positive, écoutez le dernier single sublime de Macklemore avec Kesha : "Good Old Days".