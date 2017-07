C'est l'un des retours les plus réussis de 2017. Il y a presque un mois, Kesha a fait son grand retour avec l'incroyable single "Praying" qui revenait sur ses quatre dernières années difficiles à lutter contre son ancien producteur Dr. Luke. Absente du paysage pop pendant trop longtemps, la chanteuse américaine en avait profité au même moment pour annoncer la sortie d'un nouvel album, Rainbow, qui sera disponible le 11 août prochain. Et comme tous les fans, chez Virgin Radio on le pense très sincèrement : ça valait largement le coup d'attendre ! Aujourd'hui, Kesha présente un nouvel extrait au message fort et libérateur. Découvrez tout de suite "Learn To Let Go" et son clip où Kesha se replonge dans son passé pour n'en garder que le meilleur et aller de l'avant.

"Learn to Let Go est plus qu'un titre... C'est devenu l'un de mes mantras ces dernières années. Autant que notre passé créé la personne que l'on est, nous ne pouvons pas le laisser nous définir ou nous retenir. Et particulièrement si vous êtes passés par une période difficile, et nous avons tous connu ça, on ne peut pas garder cette rancoeur car c'est comme du poison. On doit apprendre à oublier ces mauvaises pensées et aller de l'avant.", voilà ce que déclare Kesha au sujet de "Learn To Let Go", une des premières chansons qu'elle a écrites avec l'aide de sa mère pour son nouvel album. Comme pour son titre "Woman", le message de ce nouveau single est fort et devrait résonner pour tous les fans qui ont déjà lutté contre "leurs démons". Musicalement, Kesha offre un tube pop en puissance avec "Learn To Let Go" et ça fait du bien de voir qu'elle n'a rien perdu de ses mélodies incroyables depuis tout ce temps. On est prêts pour la suite !