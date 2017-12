Kesha, Ed Sheeran, Lorde... Les 20 meilleures chansons pop de 2017 selon la rédac'

Le sapin est installé près de la cheminée, les cadeaux bien emballés dans l'armoire de votre chambre, le Père Noël prêt à passer... Il ne manque plus qu'une chose : faire le bilan du meilleur de la musique avant que l'année ne se termine ! Et c'est exactement ce que Virgin Radio lance aujourd'hui avec le premier classement de cette fin 2017 ! Durant tout le mois de décembre, la rédac' va vous livrer différents tops, dans plusieurs catégories, dans lesquels vous allez pouvoir retrouver nos plus gros coups de coeurs. Kesha, Dua Lipa, Miley Cyrus, Ed Sheeran, Khalid, The Weeknd, Julia Michaels, Allie X... Ces pop stars ont su nous séduire avec leurs tubes imparables pendant douze mois. On démarre tout de suite avec le top 20 des meilleures chansons pop de 2017 !

Quand les plus grandes pop stars de la planète allient leurs forces, ça donne le tube "Feels" qui nous a fait danser tout l'été. Si vous regrettez les cocktails bien frais de juillet-août, on vous conseille d'écouter tout l'album de Calvin Harris (Funk Wav Bounces Vol.1) dans la même veine.

On se souvient encore quand on était à Coachella et que la superstar a lancé le plus naturellement du monde : "J'ai une nouvelle chanson pour vous, elle s'appelle The Cure". "If I can't find the cure, I'll fix you with my love", avec tout son amour, Lady Gaga nous a déjà guéris. Par contre on attend toujours le clip (qui n'arrivera sans doute jamais).

Beauté, fragilité et émotions sont au programme de "Alone", un pur single créé par la géniale Jessie Ware qu'on a eu la chance de rencontrer cette année. Car la pop sensible, ça fait aussi beaucoup de bien en 2017 !

Qui l'aurait cru ? C'était loin d'être bien parti pour la carrière solo de Camila Cabello après son départ des Fifth Harmony, et pourtant la jeune chanteuse a réussi à séduire tout le monde avec son tube "Havana" qui est finalement l'un des plus gros hits de 2017.

Comme "Havana", "Issues" est le tube à retardement que Julia Michaels elle-même n'aurait pas soupçonné. Lassée d'écrire des hits à la chaîne pour Selena Gomez, Justin Bieber, Gwen Stefani, Britney Spears, Ed Sheeran et on en passe, l'artiste a décidé de lancer sa propre carrière : c'est la meilleure décision qu'elle ait prise.

Difficile de rivaliser avec le capital sympathie du jeune Khalid, fraîchement débarqué dans l'industrie du disque ! Avec son premier album American Teen, le chanteur âgé de 19 ans a mis tout le monde d'accord. Et "Young Dumb & Broke" est un énième hymne à la jeunesse insouciante qui est exquis.

Au départ dubitatifs au sujet du nouveau single de Tove Lo, "Disco Tits", on a fini par se laisser prendre dans cette boucle délicieusement infernale et sexuelle que la chanteuse suédoise propose ici. Dance floor anthem !

On a tendance à l'oublier, mais The Weeknd a sorti des singles cette année. Snobé aux Grammy Awards 2018, le chanteur canadien avait pourtant de quoi rivaliser avec son excellent album Starboy. C'est bien pour ça qu'on remet une couche de son talent avec le cool "Rockin'".

Mélodie mélancolique, refrain entêtant, texte engagé, beat efficace... Katy Perry avait réuni la parfaite chanson pop pour son grand retour : "Chained To The Rhythm". Malheureusement cette fois, le succès a été plutôt mitigé pour ce single co-écrit par Sia et le reste de l'album Witness qui a suivi. C'est pas grave, dans notre coeur c'est un de ses meilleurs singles !

Après Bangerz et Miley Cyrus and her Dead Petz, l'évolution musicale de Miley Cyrus était un sujet très intéressant à étudier. Si ses singles "Malibu" et "Younger Now" n'ont pas déçu à leur sortie, l'album en revanche peine à trouver notre envie de s'y replonger dedans. Mais "Malibu", la brise légère, un amour naissant, le soleil levant... C'était un single-retour parfait.

A-t-on encore réellement besoin d'épiloguer sur "Shape Of You" ? C'est l'un des plus gros tubes de l'année avec "Despacito". Ce n'est pas pour rien qu'Ed Sheeran se retrouve l'artiste le plus streamé au monde sur Spotify en 2017.

C'était l'un des duos inattendus du début d'année, et sans aucun doute notre chanson préférée parmi celles que Selena Gomez a dévoilées en 2017. La magie opère entre Kygo et la pop star sur "It Ain"t Me". On prévoit encore de belles soirées autour du feu de camp avec tous nos meilleurs amis.

On ne sait pas ce que Lana Del Rey a pris pour créer son dernier album Lust For Life, mais ça devait être de la bonne. On adore sa désinvolture naturelle et sa voix qui nous caresse l'oreille, pendant qu'elle nous murmure ses envies secrètes sur "Summer Bummer". Un titre bien trop sous-estimé qui aurait mérité un clip de la part de la Miss Summertime Sadness.

Basée à Los Angeles, Allie X fait partie des pop stars les plus prometteuses de ces deux dernières années. Avec "Casanova", elle remet la dance-pop au goût du jour, consolant tous ceux qui sont lassés par les sonorités tropicales, les mid-tempos qui peine à jouir et les pop songs auxquelles on a ôté un refrain explosif. ALLIE X FOR PRESIDENT IN 2018 !

Cela serait bien trop réducteur d'annoncer LÉON, jeune pop star suédoise, comme la nouvelle Adele. Elle était notre coup de coeur il y a quelques semaines, son titre "For You" mérite amplement sa place dans ce classement et on ne vous expliquera même par pourquoi.

Décidément, Clean Bandit a livré pas mal de belles surprises ces derniers temps entre "Rockabye", "Tears" "I Miss You" et "Symphony" ! On était déjà fan sans le clip, on l'est devenu encore plus une fois le clip sorti. Zara Larsson ne pouvait pas rêver mieux pour parfaire son statut de pop star à suivre, Clean Bandit lui ont servie sur un plateau d'argent un tube sensible qui restera longtemps fredonné partout dans le monde.

Affichant désormais plus de 740 millions de vues sur Youtube, "New Rules" aurait pu connaître un tout autre avenir que celui qui lui a été réservé : celui d'une excellente chanson perdue dans un album pop, que seuls les fans connaîtraient par coeur. On ne sait pas qui a décidé de sortir "New Rules" en single (cette personne mérite une médaille !), mais ça a permis à Dua Lipa d'exploser dans les charts et d'avoir droit à son "big moment" dans l'industrie du disque. Depuis, on suit ses "new rules" à la lettre.

On reste dans la catégorie "exs à oublier" avec cette fois Lorde qui a signé l'un des meilleurs retours de 2017 avec le déroutant "Green Light". Une parfaite pop song déconstruite, où la chanteuse néo-zélandaise raconte ses "dark moments" après une rupture difficile, jusqu'au soir (aidée par l'alcool) où elle décide de se relever et de tout envoyer en l'air ! Si Taylor Swift avait pu revenir avec un titre aussi fort, son album Reputation se serait déjà peut-être écoulé à plus de 5 millions d'exemplaires aux US.

Quand on attend plus rien, on ne peut pas être déçu ! Et on peut dire qu'avec Rita Ora, on attendait pas grand chose sauf qu'il s'avère que l'artiste britannique a livré l'un des plus gros tubes de l'année, quelques semaines avant qu'elle se termine ! Co-écrit et composé par la même équipe qui a fait "It Ain"t Me", "Anywhere" c'est un peu la chanson qui vous donne à la fois envie de partir à l'aventure, de réfléchir sur vos aspirations, de quitter votre taff, de recontacter des amis du collège... avant que le refrain musical explose dans vos oreilles dans une pluie de paillettes sur la piste de danse où vous n'avez plus qu'un seul but : danser pour votre vie. (Dans un monde parallèle, "Anywhere" serait numéro 1 dans le monde entier.)

Et la chanson pop de l'année est... "Praying". Rarement on s'est senti aussi concerné par la vie personnelle d'une chanteuse et impliqué dans son combat. "Please just let me die, being alive hurts too much", prononce Kesha dans l'intro de son clip, après avoir vécu quatre années très compliquées. Au lieu de se laisser dépérir, la chanteuse connue un temps pour ses tubes auto-tunés a réussi à trouver la force nécessaire pour recommencer à zéro, prendre un nouveau départ. Et c'est exactement ce que Kesha traduit avec "Praying" et ses paroles adressées à son bourreau, qu'elle pardonne avec sa meilleure volonté d'être humain (tout l'inverse de la démarche que Taylor Swift a prise avec Reputation), pour le reste c'est Dieu qui sera là pour juger. Plus qu'un single réussi, "Praying" est avant tout un cri, une démonstration de force et un désir de vivre, un commencement et beaucoup d'espoir, un dépassement de soi... la lueur que Kesha et ses fans attendaient dans le noir depuis de longs mois.