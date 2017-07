Un nouveau triomphe ! La semaine dernière, Kesha revenait avec son premier single en solo depuis 2012 : le magistral "Praying" destiné à son ancien producteur Dr. Luke. Et la pop star n'est pas prête à dire son dernier mot puisqu'elle reviendra le 11 août prochain avec un nouvel album intitulé Rainbow. En attendant, la chanteuse américaine s'est donnée comme mission de dévoiler un single inédit chaque semaine et ça démarre dès maintenant avec "Woman". Ayant leaké en partie plus tôt, ce titre rétro-soul, qui flirte avec la pop et la country, devrait ravir tous les fidèles de Kesha avec son message féministe. C'est parti !

"I buy my own things, I pay my own bills / These diamond rings, my automobiles / Everything I got, I bought it / Boys can't buy my love, buy my love, yeah", dans ce nouvel hymne ouvertement féministe, Kesha exprime ses sentiments à l'égard de la gent masculine dont elle n'a définitivement pas besoin dans sa vie. C'est aussi une réponse directe à un commentaire (très limite) de Donald Trump sur les femmes. Avec "Woman", Kesha prouve encore une fois qu'elle n'a pas peur de prendre position et de défendre les causes qui lui sont chères, quitte à se mettre à dos le président de son pays. Musicalement, on adore cette vibe rétro qu'on doit en partie à The Dap-Kings Horns. Vivement l'arrivée de Rainbow ! Dans un autre style, on vous conseille d'écouter les deux derniers titres de Lana Del Rey.