Kesha de retour avec un nouveau single, Praying

Kesha revient avec sa première chanson en solo depuis 2012, intitulée Praying. Depuis quelques semaines la chanteuse teasait son retour sur le devant de la scène musicale. En 2014 la chanteuse avait entamé une bataille judiciaire avec son producteur, Dr Luke, qu'elle accuse de harcèlement moral et d'agression sexuelle. Une affaire très médiatisée mais toujours pas résolue. Pour son retour la chanteuse marque le coup avec un premier single très émouvant. Praying est un hymne d'empowerment dans lequel elle évoque les souffrances par lesquelles elle est passée ces dernières années. Côté voix, on est également surpris de découvrir la puissance vocale de l'interprète de Tik Tok et Timber.

Praying se dévoile dans un clip esthétiquement très réussi. C'est le premier single extrait de Rainbow, son nouvel album à paraître le 11 août prochain. Ce troisième opus contiendra 14 chansons dont des duo avec Eagles of Death Metal et Dolly Parton. Kesha a publié une lettre pour Lenny Letter (la newsletter féministe créée par Lena Dunham et Jennifer Konner) dans laquelle elle explique le contexte de création de Praying. " La chanson parle de la capacité à ressentir de l'empathie envers quelqu'un même s'ils vous ont blessé ou qu'ils vous font peur. C'est une chanson sur l'apprentissage de l'estime de soi même pendant les moments difficiles quand on se sent seul." explique la chanteuse. Celle-ci remercie également ses fans dont elle sait qu'ils l'ont soutenu envers et contre tout. Espérons pour la chanteuse qu'ils accueillent avec enthousiasme ce nouveau single !