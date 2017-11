Kelly Clarkson reprend ses tubes dans le Carpool Karaoke (VIDÉO)

Un nouveau tour en voiture, une nouvelle star ! Tous les Carpool Karaoke se suivent mais ne se ressemblent pas... Après Sia, Britney Spears, Foo Fighters, Lady Gaga, Selena Gomez, Justin Bieber, One Direction, Usher, Katy Perry, Miley Cyrus, Chris Martin, Harry Styles, Adele, Ed Sheeran, Linkin Park ou plus récemment Pink avec son bonne humeur habituelle, c'était au tour de Kelly Clarkson de partager quelques instants de musique et de rigolade dans la voiture de James Corden. La première gagnante historique du télé-crochet American Idol s'est prêtée au jeu à 100%, en alternant reprises de sa discographie et anecdotes marrantes. Tous en voiture !

Dans les bouchons quotidiens de Los Angeles, James Corden a convié Kelly Clarkson à sa place passager pour reprendre plusieurs tubes de sa riche carrière. "Since U Been Gone", "Stronger (What Doesn't Kill You)", "Because Of You", les plus récents "Love So Soft" et "Whole Lotta Women" ou même la berceuse qu'elle a l'habitude de chanter à son enfant avant qu'il s'endorme... Dommage juste qu'ils aient fait l'impasse sur le hit "My Life Would Suck Without You". On adore aussi quand le mari de Kelly Clarkson, Brandon, les rejoint pour un date improvisé à l'arrière de la voiture du présentateur britannique. Vous en voulez encore ? Alors (re)découvrez le Carpool Karaoke de Sam Smith avec les Fifth Harmony !