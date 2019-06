Keane est de retour : Découvrez le clip de The Way I Feel !

Les fans seront ravis d'apprendre que le groupe Keane est de retour avec son titre The Way I Feel. En effet, la bande de Tom Chaplin vient tout juste de dévoiler sur YouTube le clip vidéo de son nouveau morceau, déjà visionné plus de 500 000 fois. Un signe qui montre bien la grande attente des fans vis-à-vis du groupe britannique. "Je n'avais jamais entendu de chansons aussi personnelles et vulnérables. J'étais à fond dedans, persuadé qu'on pouvait y articuler une histoire" a récemment confié ce dernier lors de sa tournée promotionnelle.

A l'origine de tubes tels que Somewhere Only We Know ou Everybody's Changing, Keane devrait sortir un nouvel album le 20 septembre prochain. Intitulé Cause and Effect, il contiendra pas moins de 11 titres totalement inédits. Et pour ceux qui ne pourraient pas attendre, un concert est prévu à La Maroquinerie à Paris le 24 juin prochain !