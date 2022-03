Kavinsky fait son grand retour avec Reborn, son nouvel album !

Kavinsky est un artiste de musique électronique et un acteur français. Révélé au grand public grâce à son titre Nightcall, qui figure sur la bande-originale du film Drive (2011), il dévoile son premier (et unique à ce jour) album OutRun en 2013. Un véritable succès. Depuis, si l'homme parcours les quatre coins du globe et se produit sur les scènes du monde entier, c'est avec son titre Renegade qu'il vient tout juste de faire son retour. Plus récemment, il a également dévoilé Zenith, qui cumule déjà près d'un demi-million d'écoutes sur YouTube. Des titres qui annonçaient l'arrivée d'un second opus dans les mois à venir. En effet, si ce dernier s'est fait plutôt discret ces dernières années, son nouveau projet intitulé Reborn est bel et bien là !

Alors que cela faisait neuf ans que Kavinsky n'avait pas dévoilé de nouvel album, ce nouveau projet marque un réel tournant dans sa carrière. Composé de 12 titres dont plusieurs collaborations, l'opus a été dévoilé ce 25 mars 2022. Comme le précise France Info, "Sa musique se veut désormais plus ample, plus orchestrale, et plus chantée aussi avec cette fois une minorité de morceaux strictement instrumentaux". Des paroles prometteuses pour ce disque qui pourrait bien comporter les prochains tubes de cet été. On écoute !

En attendant, vous pouvez toujours voter pour Kavinsky comme le DJ Electro de la décennie avec les 10 ans de l'Electro Virgin Radio !