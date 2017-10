Il y a pile une semaine, Katy Perry dévoilait le trailer de 'Will You Be My Witness ?', son documentaire dans lequel elle se met à nu comme jamais auparavant. Et désormais ça y est, pour le plus grand bonheur de ses fans, le documentaire est disponible en streaming sur YouTube pour la somme de 9,99 €. Quel est le concept de 'Will You Be My Witness?' ? Pendant 4 jours complets, 24 heures/24, la chanteuse américaine avait été filmée dans une sorte de télé-réalité d'enfermement - Witness World Wide - à l'occasion de la sortie de son dernier album Witness. Pendant cette expérience unique, l'interprète de "Bon Appétit" avait reçu la visite de nombreuses célébrités et s'était livrée sur sa vie, sa carrière, ses doutes et plus encore. Et le meilleur de tout ça est compilé dans le docu-réalité !

Comme vous pouvez le voir dans le trailer ci-dessus, les moments les plus marquants de l'expérience faite par Katy Perry ont été compilés pour en faire le documentaire 'Will You Be My Witness?'. On retrouve la superstar confrontée à elle-même devant les caméras, mais aussi aux côtés de sa famille, ses amis, son équipe, ses fans et une salve d'invités célèbres comme RuPaul, Sia, Caitlyn Jenner, Mario Lopez, America Ferrera, Jesse Tyler Ferguson, Anna Kendrick, Gordon Ramsay... Bon visionnage à tous ! Et n'oubliez pas, Katy Perry passera en France en 2018 pour le Witness World Tour qui s'est ouvert avec un show spectaculaire.