Personne n'a oublié Bad Blood et les punchlines violentes du remix avec Kendrick Lamar. On ne saura jamais vraiment qui Taylor Swift évoque dans cette chanson mais selon une interview donnée à Rolling Stone lors de la sortie de 1989 (sur laquelle elle reviendra plus tard), tout porte à croire qu'elle règle ses comptes avec l'interprète de Dark Horse. Pour rappel, Katy Perry aurait "saboté" la tournée de Taylor Swift - ce qui aurait laissé un goût amer à la chanteuse. Maintenant, l'industrie musicale est passée à autre chose : Taylor Swift se fait discrète et travaille sur son prochain album et pendant ce temps, Katy Perry a la place de la Concorde pour promouvoir sa nouvelle musique. Si Chained To The Rythme n'a pas mis longtemps à se hisser dans les charts, c'est au tour de Bon Appétit de défendre son disque à venir. Mais, Katy Perry en profitera t-elle pour tacler Taylor Swift au passage ?

Lors d'un entretien accordé à EW, Katy Perry s'est exprimée sur le sujet : "Je pense que ce disque est un album maîtrisé. Il n'y a rien qui interpelle une personne. Mais, il y a une chose à noter : Vous ne pouvez pas prendre de la gentillesse pour de la faiblesse. (...) Honnêtement, quand les femmes se rejoindront et quand elles décideront de s'unir, le monde sera meilleur. Mais laissez-moi vous dire une chose : Tout engendre des conséquences ou des réactions. Ne l'oubliez pas". Aussi, elle ajoute que ce disque à venir la concerne et qu'il n'est pas concentré sur quelqu'un d'autre : "Cet album se focalise sur ce que je vois, sur ce que j'entends. En fait, ce n'est même pas à propos de moi ! Mais plutôt à propos de ce qui m'entoure et de comment je le digère". Traduction, nous nous ferons notre propre idée lorsque cet opus tant attendu sortira. En attendant, les deux singles sont excellents et venant de Katy Perry, on n'en n'attendait pas moins.