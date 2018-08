Katy Perry : une pause annoncée pour la chanteuse ? 

Souvenez-vous, il y a quelques temps Katy Perry se confiait au magazine Vogue et revenait sur le flop de son dernier album Witness. Bon, d'accord ce n'était pas complètement un flop mais la chanteuse l'a plutôt mal vécu. Aujourd'hui, serait-il l'heure d'une pause bien méritée ?

L'échec commercial de Witness a mit l'interprète de Roar à terre et la pauvre Katy Perry ne méritait pas tant de désintérêt. Mais bon, on relativise et on se dit que toute grande star connait un passage à vide. Ainsi, après un concert privé auprès d'une fillette atteinte d'un cancer, la chanteuse aurait émis l'envie de prendre des vacances prolongées à l'issue de sa tournée Witness Tour qui prendra fin le 21 août. Le but ? Eh bien hormis se reposer, elle voudrait tester d'autres expériences. Genre quoi, par exemple ? -Faire du surf, un château de cartes ou peut être bien jouer de l’accordéon ? Rien de tout cela, on en a bien peur... Elle s'explique !

Alors Katy, la tête sous l'eau ? #badjoke

"Il est temps pour moi de vivre ma vie à mon propre rythme et selon mes conditions. Peut être que je vais reprendre des cours, ou peut être que je vais enfin faire un film. J'adorerai tourner dans une comédie. Mais il faudrait que ce soit dans la même veine que Kristen Wiig ou Jenny Slate, quelque chose de très ironique avec une dose d'humour noir, un peu comme Mes meilleurs amis. Je vais relâcher la pression, me reconnecter à ma famille et apprendre à mieux cuisiner." confie-t-elle à la radio Smallzy's Surgery.

Katy Perry héroïne d'une comédie ? Oui, pourquoi pas. La chanteuse a déjà prouvé dans ses clips qu'elle n'a peur du second degré et encore moins de l'auto-dérision. On vote pour !