Katy Perry : Un nouvel album en préparation !

Le 9 juin 2017, le quatrième album de Katy Perry, Witness, était publié. Moins d’un an plus tard, le succès n’est pas tellement au rendez-vous. Bon elle en a vendu un peu moins de 900 000, ce qui n’est pas terrible non plus. Mais quand on a l’habitude d’en écouler 7 ou 4 millions, c’est sûr, c’est pas fou. Sa tournée mondiale « Witness : The Tour » avec ses 110 dates de concerts se passe bien, et se terminera le 21 août 2018. Et, attention, il paraîtrait, que la Katy Perry serait sur le point de revenir en studio pour un 5ème album ! Le producteur Steve Mac a dévoilé qu’il aller commencer à bosser avec Katou. Steve Mac, on le connait, un peu, c’est à lui que l’on doit le tube « Shape Of You » d’Ed Sheeran.

Bon, on est au stade des rumeurs, on attend plus d’infos, on a nos sources, mais affaire à suivre !