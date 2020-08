Katy Perry ultra kitsch dans le clip de Champagne Problems (VIDEO)

En l'espace d'une semaine, Katy Perry aura donné naissance à son premier enfant -une petite fille nommée Daisy- et à son cinquième album studio. Rien que ça. Très attendu par les fans de la chanteuse, ce nouvel opus marque le grand retour de cette dernière depuis le demi succès de Witness, sorti en 2017. Porté par des tubes comme Daisies, Smile ou encore Never Really Over, c'est désormais au tour de deux autre titres de l'album d'avoir droit à leur clip : Tucked et Champagne Problems.

Tandis que le premier s'apparente davantage à une sorte de bande-dessinée animée dans laquelle Katy Perry se retrouve, de manière très étrange, face à un homme brocoli, le second nous offre une version très kitsch de la star. Probablement tournée avant sa grossesse, la vidéo met en scène une sorte d'icône du disco parée de toutes ses paillettes et en train de se dandiner sur un fond vert. Une hymne dansante que l'artiste américaine présente sur Instagram comme un bon moyen de retrouver son "poids de pré-bébé". Et avec la consécration d’autant de projets, on veut bien lui concéder une petite coupe !