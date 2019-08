Katy Perry tease Small Talk, son prochain single

Année chargée pour la pop star : Alors que Katy Perry fait face à un procès concernant son morceau Dark Horse, la chanteuse ne se laisse pas abattre - bien au contraire. On sait qu'elle sera de nouveau dans le télé-crochet American Idol et qu'en plus, elle prépare activement son retour dans les charts. Et justement, en ce moment, c'est l'excellent Never Really Over qui tourner en boucle sur les ondes. Or, se pourrait-il que Katy Perry soit déjà en train de teaser la suite ? Si l'on en croit son compte Instagram, oui !

"Pour être honnête, j'ai beaucoup trop hâte !", a t-elle ajouté en postant la photo. Côté image, Katy Perry a posté un texte que l'on pourrait traduire par "N'est-ce pas bizarre que tu m'aies vue nue ? On parlait éternité et maintenant, on ne parle plus que de météo". A en croire Idolator (média américain, ndlr), ce morceau pourrait bien s'intituler Small Talk. Alors que les internautes sont persuadés que Katy Perry tease une éventuelle collaboration avec Taylor Swift (pour rappel, les deux artistes ont fait la paix), d'autres préfèrent imaginer que l'interprète de Roar prépare le terrain pour un nouvel album.

Alors, featuring avec Taylor Swift ? Ou pas ? Réponse le 23 août ! Notez tout de même que Swift a d'ores et déjà fait écouté son prochain opus à une poignée de fans - et ces derniers semblent confirmer une collaboration entre les deux artistes. Patience, donc !