Katy Perry tease le clip (impressionnant) de Smile

Patience ! D'abord annoncé pour le 14 août prochain, le prochain album de Katy Perry ne sortira finalement que le 28. Mais, pas de panique ! Pour compenser, la star se prépare à dévoiler un clip qui, on préfère le dire, s'annonce aussi impressionnant qu'esthétique. Sur Instagram, l'interprète de Roar a publié une série de clichés issu du clip (prévu pour le 13) : attendez vous à ce que le cirque de Katy Perry retourne tout sur son passage.

"Voici une raison de SOURIRE", a t-elle ainsi commenté. "Avant qu'il ne soit disponible partout, voici un aperçu exclusif de la nouvelle vidéo de Smile". Parce que cet opus se présente comme l'un des plus profonds et personnels jamais proposé par la star, Katy Perry a choisi de se glisser dans la peau d'un clown. Il faudra patienter avant de voir cette fameuse vidéo mais une chose est sûre : fidèle à elle-même, la popstar compte nous proposer un clip aux allures de Blockbuster. Et on a déjà hâte.