Alors que les fans de Katy Perry attendait avec impatience la sortie du clip de Swish Swish, la chanteuse a préféré dévoiler une lyrics vidéo pour cette chanson en featuring avec Nicki Minaj. Katy Perry est connue pour soigner les lyrics vidéos, on avait adoré celle de Chained To The Rhythm avec son adorable petit hamster ou l'appétissante vidéo de Birthday avec ses gâteaux d'anniversaire en pâte à sucre. Avec le dernier single de KP on est pas déçu, pour l'occasion l'artiste a convié une certaine Gretchen à jouer dans la vidéo qu'on vous laisse découvrir ci-dessous. Attention, fou rire garanti !

Si vous êtes un utilisateur assidu de Tumblr, vous connaissez probablement Gretchen, la reine brésilienne des GIFs ! Cette ancienne pop star, très populaire au Brésil dans les années 80, est devenue un des mèmes préférés des internets grâce à ses mimiques et postures outrées. Pour Swish Swish elle joue donc à fond le jeu avec une chorégraphie hilarante ! Difficile d'imaginer que le clip officiel de la chanson puisse surpasser le potentiel viral de cette lyrics vidéo. Pour son prochain prochain single extrait de Witness, Katy Perry a choisi Save as Draft, un titre qui joue la carte de l'émotion et du dévoilement.