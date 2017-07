Enfin prête à passer la vitesse supérieure ? Si Katy Perry a fait un retour remarqué cette année avec l'excellent "Chained To The Rhythm", la pop star qui collectionnait les numéros un dans les charts peine désormais à séduire le grand public avec son dernier album : Witness. La faute à sa nouvelle image plus proche de Katheryn Elizabeth Hudson que de son personnage Katy Perry ? Ou la faute à sa prise de risques musicale ? Dans tous les cas le succès n'est pas vraiment au rendez-vous pour les singles "Chained To The Rhythm", "Bon Appétit" et le récent "Swish Swish" en duo avec Nicki Minaj. Est-ce que ça peut changer avec la sortie du clip de ce dernier ? Virgin Radio vous propose de découvrir les premières images ainsi que découvrir plus bas le scénario potentiel de cette future vidéo.

Comme presque toujours avec Katy Perry, il faut s'attendre à un clip avec une bonne dose d'humour ! Et ça semble être la direction qu'elle a choisie pour "Swish Swish" puisque la chanteuse américaine jouera un match de basket ball, où amateurs (les boulets en EPS se reconnaîtront) et professionnels s'affronteront. Autre preuve de son auto-dérision : Katy tient une pancarte avec sa tête géante qui fait écho au moment où elle a craqué dans sa "télé-réalité" Witness World Wide On a hâte de voir le résultat, surtout que Nicki Minaj devrait être évidemment de la partie tout comme des danseurs recrutés via un concours ! Malgré le succès mitigé de ses précédents singles, Katy Perry mise toujours sur des clips à gros budget, "Swish Swish" devrait donc être une nouvelle perle à ajouter à sa clipographie. Vivement la sortie bientôt !