Quelques jours après avoir dévoilé le nom et la date de sortie de son nouvel album, ainsi que la tournée qui l'accompagne, Katy Perry a déjà une nouvelle chanson à partager avec ses fans. Avec Swish Swish, il semblerait que la chanteuse soit prête à reconquérir ses fans avec un titre taillé pour les clubs. Pour arriver à ses fins, l'artiste s'est adjoint les services de Nicki Minaj et la présence de la rappeuse est d'autant plus troublante que le beat de Swish Swish ressemble étrangement à son morceau Truffle Butter. Coïncidence ou clin d'oeil ? On vous laisse l'écouter ci-dessus pour vous faire votre avis.

C'est la première fois que Katy Perry et Nicki Minaj collaborent ensemble. Alors qu'on pensait que cette chanson avait été enregistrée pour l'album Funk Wav Bounce Vol 1 de Calvin Harris, le DJ avait tweeté qu'il n'avait aucun rapport avec cette chanson produite par Duke Dumont (I Got U, Ocean Drive). Swish Swish sample Star69 de FatBoy Slim au début et à la fin du morceau. Quant aux paroles de la chanson, elles s'adressent clairement aux haterz de tous poils. " Reste calme chéri, je vais rester aux alentours pour un plus qu'une minute, il faut t'y habituer" chante ainsi Katy Perry. Un message renforcé par la pochette du single où on peut voir sa main tenir un ticket "Karma Coffee & Tea". Il n'en fallait pas plus pour que la toile imagine que Swish Swish soit en fait une réponse au Bad Blood de Taylor Swift !

Love ya mate ???????? https://t.co/IQLEn06tKq — KATY PERRY (@katyperry) 19 mai 2017

Les deux chanteuses sont en conflit depuis que Katy Perry aurait "volé" les danseurs de la tournée que planifiait TayTay. Cette dernière n'a jamais voulu confirmer qu'elle faisait effectivement référence à sa nouvelle ennemie sur Bad Blood mais tout porte à le croire. Plusieurs vers de Swish Swish peuvent être interprétés comme des attaques à Taylor Swift. "un autre dans le le panier" peut ainsi être vu comme une référence à la phrase préféré des haterz de Swift qui disent d'elle qu'elle est un "serpent". Idem pour "ton jeu est usé, tu devrais prendre ta retraite " et " Le karma ne ment pas, elle garde les reçus". Cette dernière citation est une possible référence au fait que Kim Kardashian avait leaké une conversation entre Kanye West et Taylor Swift à l'époque où il se disputait au sujet de Famous. Swish Swish risque de faire beaucoup parler d'elle et pas seulement pour ses qualités musicales...