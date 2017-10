Katy Perry : Swish Swhish, le making of

Alors qu'elle est en plein Witness Tour, Katy Perry n'est pas prête de dévoiler de nouveaux clips pour illustrer les chansons extraites de son dernier album. Les fans de la chanteuse peuvent en revanche compter sur la générosité de leur idole qui vient de dévoiler la vidéo making of de Swish Swish. Avec un clip aussi riche en caméos et références méta, il y avait en effet beaucoup de choses à révéler. Katy Perry, le backpack kid, les acteurs Terry Crews et Molly Shanon ou encoreLa Montagne de Game of Thrones semblent s'être autant amusés sur le tournage que nous en regardant la vidéo ! Katy Perry, les acteurs, le réalisateur et la chorégraphe se relaient pour livrer les petits secrets du clip.

Katy Perry a entamé son Witness Tour à la mi-septembre aux Etats-Unis, une tournée de 85 dates au total et qui se conclura, a priori, en août prochain en Australie. La chanteuse assurera deux dates de concerts en France, à l'AccorHotels Arena (Paris), les 29 et 30 mai 2018. Il reste encore des places pour les deux dates, alors si vous voulez en être ne tarder par à réserver. Les premiers retours sur le nouveau show de Katy Perry sont particulièrement positifs et annoncent des performances spectaculaires. Ce serait donc dommage de passer à côté si vous êtes fans de la chanteuse !