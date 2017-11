Katy Perry snobée aux Grammy Awards 2018 ? La pop star absente des nominations

Comme prévu dans l'après-midi, les nominations des Grammy Awards 2018 sont tombées. S'il y a plusieurs surprises dans les différentes catégories de la cérémonie musicale la plus respectée au monde, on retrouve aussi sans surprise les artistes qui ont marqué l'actualité ces derniers mois : Bruno Mars, Ed Sheeran, Lady Gaga, Lorde, Lana Del Rey, Jay Z, Kendrick Lamar, Justin Bieber, Daddy Yankee, Luis Funsi, Julia Michaels, Khalid, SZA, Alessia Cara, Pink, Coldplay, The Chainsmokers... La liste est très longue. Mais une absente s'est fait remarquer dès que les nominations ont été révélées : Katy Perry. L'interprète de "Chained To The Rhythm" a-t-elle été snobée par les Grammys pour l'édition 2018 ?

De retour avec l'album Witness cette année, Katy Perry n'a pas eu le même succès que pour ses précédents projets musicaux, mais il est indéniable qu'elle a marqué à sa façon 2017. Et c'est une véritable surprise de ne pas la retrouver aux côtés d'artistes comme Lady Gaga, Kesha, Lana Del Rey, Lorde ou Ed Sheeran, notamment dans les catégories 'Pop' des Grammy Awards 2018. Si elle n'a jamais remporté de précieux trophées lors de cette cérémonie, Katy Perry a cependant toujours été nommée depuis l'explosion de sa carrière avec les albums One of the Boys, Teenage Dream et Prism. Etrange donc de ne pas la voir cette année aux Grammys ! Ou peut-être que Witness n'a tout simplement pas convaincu la National Academy of Recording Arts and Sciences qui a le destin des nommés entre ses mains. Dommage pour cette fois ! Décidément, les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour Katy Perry qui a été interdite de Victoria's Secret Fashion Show à Shangaï.