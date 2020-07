Katy Perry sera la tête d'affiche du Festival Tomorrow Land (version virtuelle)

La pandémie de Coronavirus aura eu raison des festivals et autres évènements culturels prévus cet été mais, beaucoup ne se sont pas laisser abattre - au contraire. De nombreux festivals ont vu ici une occasion de se ré-inventer, proposant ainsi des éditions virtuelles. C'est le cas de Rock en Seine mais aussi de Tomorrow Land. Et justement, Martin Garrix (à l'affiche de l'évènement) a invité Katy Perry à le rejoindre. Voyez plutôt :

"Je suis excitée", lance Katy Perry. "J’ai vu le festival grandir pendant des années et des années et j’ai toujours été éblouie par les scènes". Martin Garrix, lui répond : "C’est littéralement un autre monde et si tu y vas un jour en vrai tu seras impressionnée par les décors, les gens, l’énergie."

D'ici quelques jours, le Festival se déroulera donc en ligne : notez que cette édition se composera de huit scènes - dont une inédite pour l’année 2020. Katy Perry pourra y poursuivre la promotion de son opus, dont la sortie est prévue pour le 14 août prochain.