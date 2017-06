Toute la semaine, Virgin Radio offre son antenne à Katy Perry ! La star était de passage dans les studios de Virgin Radio le week-end dernier et ses fans les plus énamourés ont pu passer un moment privilégiés avec leur idole. Les plus chanceux d'entre eux ont remporté cette opportunité grâce au concours lancé par Virgin Radio sur ses réseaux sociaux. Et ce n'est pas tout ! Katy Perry s'est également prêté au jeu de l'interview avec Lionel, ce qui signifie que dimanche 11 juin vous allez pouvoir découvrir toutes ses révélations sur son tout nouvel album, Witness, entre 20h et minuit dans le Lab Virgin Radio. Le Top Virgin Radio du vendredi 9 juin, diffusé entre 20h et 21h, sera lui aussi tout entier consacré à la chanteuse de Bon Appétit !

Katy Perry sortira ce vendredi 9 juin, Witness, son quatrième album solo ( ou cinquième si l'on compte le premier sorti sous son vrai nom, Katy Hudson). Quatre ans après Prism, la chanteuse américaine est très attendue par ses fans et à l'écoute des premiers morceaux dévoilés, l'artiste n'a pas fini de les surprendre. Entre l'engagé Chained To The Rhythm, l'original Bon Appétit et le revanchard Swish Swhish, il y a de nombreuses différences, et c'est tant mieux !