En 2008 (il y a près de neuf ans maintenant !) sortait I Kissed a Girl, le tube qui a fait connaître Katy Perry au grand public. Dans ce sulfureux titre, la chanteuse raconte l’expérience de son baiser lesbien et comment elle a apprécié d’embrasser une fille. Nombreux sont ceux qui se sont demandés qui était cette mystérieuse personne et on a aujourd’hui une réponse, révélée par la dite concernée même. Alors qu’elle était en interview pour une radio new-yorkaise, Miley Cyrus en promotion pour son nouveau single Malibu a révélé que c’est d’elle dont Katy Perry parle dans la chanson ! « Katy Perry est une amie de très longue date (…) Quand elle a sorti I Kissed a Girl, je tournais le film Hannah Montana. Je l’ai entendue à la radio et je lui ai demandée ‘À propos de qui as-tu écrit ?’ Et elle m’a dit que c’était à propos de moi », raconte t-elle.

Cette révélation devrait provoquer l’émoi et tombe à pic, alors que les deux artistes sont toutes les deux sur le point de sortir leur nouvel album. Celui de Katy Perry, Witness, est attendu pour le 9 juin prochain et sera suivi d’une gigantesque tournée américaine (peut-être européenne aussi, on l’espère). Miley Cyrus de son côté, n’a pas encore annoncé de titre ni de date de sortie pour le successeur de Miley Cyrus And Her Dead Petz mais semble s’orienter vers un style plus sage et plus folk si on en croit son dernier single Malibu.