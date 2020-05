Katy Perry se confie sur son prochain album

Le 14 août prochain, Katy Perry dévoilera son cinquième album : porté par le single Daisies, ce dernier s'annonce prometteur. Et pour le promouvoir, l'interprète de Roar a accordé une interview à Beat One - émission d'Apple. Au programme, ce qui a inspiré cet album à venir.

« J'ai écrit cette chanson comme un hymne pour moi-même. Je sortais d'une période sombre avec "Witness" et j'ai conçu un disque durant deux ans. J'en ai écrit une partie alors que j'étais en dépression clinique et que j'essayais de retrouver la lumière au bout du tunnel. Quand j'écris des chansons comme "Firework" ou "Roar", ce n'est pas parce que je vois la vie en rose. C'est justement parce que je traverse des moments difficiles et que j'essaie de m'en sortir », explique t-elle ainsi. En 2017, Katy Perry dévoilait Witness qui, malheureusement, n'a pas reçu l'accueil escompté. Si la chanteuse l'a vécu comme un "séisme", elle est loin de se laisser abattre : « Je n'ai pas besoin de changer. Je resterai vraie sur mon passé. Peut-être que parfois ce sera impopulaire mais je resterai cohérente avec qui je suis. Je continuerai de me dépasser musicalement, parce qu'un être humain est en constante évolution tous les jours. Et je continuerai d'emprunter des chemins moins parcourus, peu importe ce qu'en diront les gens ».

Interrogée sur sa grossesse, la chanteuse explique son choix d'assurer la promotion de son album pendant sa grossesse « J'avais accumulé cette somme de travail et la question s'est posée : est-ce que je devrais attendre jusqu'à l'année prochaine ? Je me suis dit : une chose est sûre, je vais donner naissance à mon enfant cet été. Ma vie entière va changer et je suis certaine que je découvrirai un tout autre niveau d'émotions très différentes que je n'ai jamais connu. Je vais pouvoir m'en inspirer pour écrire donc je sortirai probablement un autre disque quand ça arrivera ». Elle ajoute : « Je crois que cet été les gens vont avoir envie de musique, ils vont avoir envie de danser. Ils voudront peut-être des titres exaltants, des hymnes inspirants. Et j'aime être associée à ça ».

La pandémie mondiale a bouleversé le monde - y compris l'industrie musicale. Tout doit être repensé, ré-inventé (comme les clips par exemple) et ce défi, Katy Perry semble prête à le relever : « Oui, il s'est passé quelque chose. Nous traversons tous le même tunnel, nous commençons à entrevoir la lumière mais nous ne savons pas encore combien de tunnels nous allons traverser cette année. Donc je sors cette musique. C'est comme ça. Tout va bien. Nous allons devoir modifier beaucoup de choses pour les clips. Il faut être super innovant. Tout ce qui m'obsède en ce moment c'est comment être innovante durant cette période ? Comment vais-je pouvoir sortir des musiques et des visuels autrement qu'en apparaissant dans mon salon ? Comment faire pour ne pas que ce soit figé dans un temps donné ? »

Il faudra patienter encore quelques semaines avant de découvrir ce nouvel opus mais, il semble bien parti pour illuminer notre été.