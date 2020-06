Katy Perry se confie sur sa depression

Le 14 août prochain, Katy Perry fera son grand retour dans les charts avec un tout nouvel opus : porté par des morceaux inspirants tels que Daisies, ce dernier devrait vite s'inscrire parmi les classiques de la pop. Si aujourd'hui, tout sourit à la star (qui s'apprête à donner naissance à son premier enfant), tout n'a pas toujours été aussi rose. "Ma carrière était sur une trajectoire montante, encore et encore et puis il y a eu un petit décrochage, pas si grand quand on regarde ça de l'extérieur. Mais pour moi, ça a été un séisme", explique t-elle en repensant à cette année noire. "J'avais donné tellement et ça m'a littéralement brisée en deux. Je m'étais séparée de mon copain, qui est devenu depuis le futur père de mon bébé. Et puis j'étais excitée de pouvoir voler à nouveau avec la sortie de mon prochain album. Mais les critiques ne m'ont pas fait planer donc je me suis juste crashée".

Replongeant dans ses souvenirs, Katy Perry est revenue sur la tournée "Witness: The Tour", qui l'a menée aux quatre coins du monde : "J'allais sur scène et je me disais : "Mais pourquoi les gens viennent me voir ? Ils ne m'aiment pas vraiment. Je ne m'aime pas vraiment non plus". C'est le récit qui se passait dans ma tête depuis un long moment".

Mais c'est en trouvant la gratitude que la star a finalement pu sortir la tête hors de l'eau : "Ça a été tellement important pour moi d'être cassée comme ça que j'ai pu trouver mon intégrité dans une toute autre voie. Et de vivre ma vie autrement qu'en étant une pop star assoiffée de succès tout le temps. La gratitude est certainement la chose qui a sauvé ma vie, parce que si je ne l'avais pas trouvée, je me serais vautrée dans ma propre tristesse et je me serais probablement jetée par la fenêtre » a-t-elle expliqué, pleine d'espoir : « Je crois que quelque chose de plus grand m'a fait venir sur terre pour que j'accomplisse quelque chose de bien précis, pour une bonne raison. Je crois que tout le monde a été créé dans un but précis, et que personne n'est jetable".

Katy Perry revient de loin et d'ici quelques semaines, elle partagera l'album qu'elle aura travaillé pendant deux ans. Une chose est sûre, cet opus s'annonce aussi inspirant que marquant.