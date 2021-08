Katy Perry : Roar fête ses huit ans, 3 choses à savoir sur le morceau culte

Le temps passe mais les chansons restent : il y a huit ans, Katy Perry dévoilait l'excellent Roar - à retrouver sur son album Prism. Il ne faudra pas longtemps au titre pour se faire un place de choix dans les classements : Roar a atteint la première place dans 15 pays avant d'entrer dans le Top 10 de 38 classements dans le monde entier - rien que ça. Pour célébrer comme il se doit ces huit ans, voici trois choses à savoir :

Hymne à l'autonomie

Ce morceau, Katy Perry le publie quelques temps après avoir divorcé de Russell Brand. Evoquant Roar pour BBC Radio One, l'artiste confiera d'ailleurs : "C'est un peu une chanson d'auto-responsabilisation. Je l'ai écrite parce que j'en avais marre de garder tous ces sentiments à l'intérieur et de ne pas parler pour moi-même, ce qui a provoqué beaucoup de ressentiment. Évidemment, j'ai suivi beaucoup de thérapie depuis mon dernier disque et c'est ce dont il s'agit". Avec Roar, Katy Perry clame son autonomie et reprend son pouvoir.

16 "Roar"

Au cours du titre, l'on entend "roar" (qui signifie "rugissements") par moins de 16 fois. Cette répétition donne au morceau des airs de mantra - pour tous qui ceux qui l'écoutent en cherchant justement à se sentir confiants (un thème que Katy Perry aborde souvent - avec des morceaux tels que Fireworks ou encore Part of Me).

Clin d'oeil à Rocky Balboa

Dans Roar, Katy Perry dit avoir "the eye of the tiger" (l'oeil du tigre"). Or, cette simple formule popularisée par Sylvester Stallone dans les années 80 deviendra plus tard une véritable référence dans la pop culture. Pour la petite histoire, Stallone a senti que cette phrase aurait un impact sur les plus jeunes et a demandé au groupe Survivor d'écrire une chanson autour de ce titre. Les deux premiers films Rocky s'adressent à un public adulte mais le troisième, qui propose un thème frais et contemporain, a conquis un tout nouveau public préparé par MTV.

Huit après sa sortie, Roar est toujours aussi populaire.