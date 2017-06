Katy Perry révèle de qui parle "The One That Got Away"

Vendredi 9 juin sortait Witness, quatrième album de Katy Perry qu'elle a décidé de promouvoir de manière très originale. Pour faire écho à l’œil qui s'affiche sur la pochette de l'album et qui est le symbole de cette nouvelle ère, la chanteuse a choisi de diffuser pendant 4 jours sur YouTube ses moindres faits et gestes. Un live stream qui se déroule dans une maison en carton pâte façon Big Brother. La star a reçu beaucoup de monde en quatre jours dont James Corden qui lui a demandé de classer ses anciens amants... en fonction de leurs performances sexuelles ! Katy Perry a aussi eu l'occasion de dévoiler une bonne fois pour toute qui se cache derrière la chanson The One That Got Away.

Le tube paru en 2010 sur l'album Teenage Dream fait partie des chansons les plus émouvantes et des plus réussies de Katy Perry. La chanteuse y raconte comment elle a perdu un amour de jeunesse. Mais si dans le clip le jeune homme meurt, dans la vraie vie, il s'agit simplement d'un ex copain de la star qui l'a quittée et qui a laissé un vide en elle. Lors de son échange avec James Corden, Katy Perry a expliqué qu'on lui demandait souvent au sujet de qui avait été écrit The One That Got Away et que c'était tout simplement Josh Groban le concerné ! Le musicien et producteur américain est très populaire aux Etats-Unis, il mélange musique classique et pop, et c'est fait connaître par sa voix étonnante de baryton. Katy Perry a précisé qu'ils étaient désormais bons amis. Mystère résolu !